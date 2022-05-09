Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В этот знаменательный день мы с безграничной благодарностью и гордостью вспоминаем о подвигах наших отцов и дедов, храбро сражавшихся с фашистскими захватчиками на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу во имя общей Победы. Уверен, что традиции дружбы и взаимопомощи, закаленные в тяжелые военные годы, будут и в дальнейшем служить развитию российско-кыргызских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства", - говорится в поздравительном послании Президента России.

Владимир Путин передал сердечные поздравления и слова искренней признательности всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Кыргызстане, и пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.