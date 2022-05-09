Мирзиёев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с 77-й годовщиной Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу государства Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"9 мая - это день священного праздника, символизирующего непобедимую стойкость и отвагу наших народов, мужественной борьбы за мир и свободу, взаимной солидарности. В эти праздничные дни мы с большим уважением вспоминаем наших геройски воевавших бок о бок на поле сражения ветеранов и самоотверженно трудивших в тылу отцов и дедов и выражаем им наше бесконечное уважение. Убежден, что отношения стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном, формировавшиеся на основе тесной дружбы и добрососедства, будут подняты на совер шенно новый уровень в результате наших встреч на высшем уровне и полной реализацией всех достигаемых договоренностей", - говорится в поздравительном послании Президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружескому кыргызскому народу постоянного благополучия и прогресса.