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Президент Казахстана поздравил Садыра Жапарова с Днем Победы

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Этот священный день навсегда вписан в историю как символ беспримерного подвига, исключительной стойкости и мужества наших народов, спасших мир от фашизма. Уверен, славные традиции братства и взаимопомощи и впредь останутся надежной основой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном. Передаю всем ветеранам и труженикам тыла Кыргызстана слова глубокой благодарности", - говорится в поздравительном послании Касым-Жомарта Токаева.


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URL: https://www.vb.kg/417779
Теги:
Казахстан, президент, День Победы, Кыргызстан, поздравление
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