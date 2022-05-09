Президент Казахстана поздравил Садыра Жапарова с Днем Победы

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Этот священный день навсегда вписан в историю как символ беспримерного подвига, исключительной стойкости и мужества наших народов, спасших мир от фашизма. Уверен, славные традиции братства и взаимопомощи и впредь останутся надежной основой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном. Передаю всем ветеранам и труженикам тыла Кыргызстана слова глубокой благодарности", - говорится в поздравительном послании Касым-Жомарта Токаева.