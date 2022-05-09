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Компания MegaCom поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы

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Государственный оператор сотовой связи MegaCom традиционно в преддверии 9 мая поздравил с Днем Победы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ценой собственного здоровья в далекие 1941-1945 годы защищавших Родину от фашистских захватчиков.

Накануне 77-й годовщины Победы представители мобильного оператора во главе с генеральным директором ЗАО "Альфа Телеком" Азатом Базаркуловым навестили 66 героев ВОВ.

Ветераны поделились с гостями воспоминаниями о том, что им пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны. От имени компании MegaCom героям, ковавшим Победу, были вручены праздничные угощения и традиционно оказана материальная помощь.

Уважаемые ветераны, государственный оператор мобильной связи MegaCom от всего сердца благодарит вас за смелость и отвагу, за мирное небо над головой. Желаем вам счастья, крепкого здоровья и долголетия.

Никто не забыт, ничто не забыто!


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URL: https://www.vb.kg/417780
Теги:
#MegaCom, PR
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