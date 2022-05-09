Президент Беларуси поздравил Садыра Жапарова с 77-й годовщиной Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С болью и слезами радости мы вспоминаем в этот светлый день всех, кто боролся и погибал во имя торжества идеалов справедливости, взаимного уважения и равноправного партнерства.

Глубоко убежден, только объединив наши усилия, мы сможем успешно противостоять глобальным вызовам и находить мирные решения современных конфликтов. Хочу выразить надежду на дальнейшее развитие плодотворных отношений между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой, основанных на принципах дружбы и доверия", - говорится в телеграмме.

Александр Лукашенко пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и добра, а кыргызскому народу – мира и процветания.