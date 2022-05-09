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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров поздравил ветерана ВОВ с Днём Победы

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров навестил ветерана Великой Отечественной войны Садыра Мамбетходжаева и поздравил с Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, градоначальник вручил ветерану единовременную материальную помощь и продуктовую корзину.

Справка: Садыр Мамбетходжаев родился 12 мая 1926 года в селе Ак-Жар Токтогульского района Джалал-Абадской области. С 1944 по 1945 годы участвовал в войне, на Белорусском фронте, 125 западном стрелковом полке, был автоматчиком. Воспитал 8 детей и имеет 33 внуков и 35 правнуков. Среди наград орден "Отечественной войны II степени" и медали "За Победу над Германией", "За Победу над Японией".


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URL: https://www.vb.kg/417782
Теги:
ветераны, День Победы, Бишкек, мэр, поздравление
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