Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров поздравил ветерана ВОВ с Днём Победы

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров навестил ветерана Великой Отечественной войны Садыра Мамбетходжаева и поздравил с Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, градоначальник вручил ветерану единовременную материальную помощь и продуктовую корзину.

Справка: Садыр Мамбетходжаев родился 12 мая 1926 года в селе Ак-Жар Токтогульского района Джалал-Абадской области. С 1944 по 1945 годы участвовал в войне, на Белорусском фронте, 125 западном стрелковом полке, был автоматчиком. Воспитал 8 детей и имеет 33 внуков и 35 правнуков. Среди наград орден "Отечественной войны II степени" и медали "За Победу над Германией", "За Победу над Японией".