В селе Беш-Кунгей состоялся торжественный митинг, посвященный Победе

В селе Беш-Кунгей состоялся торжественный митинг, посвященный празднованию Дня Победы.

Глава айыл окмоту и представители районного акимиата поблагодарили организаторов митинга, сельчан за память о воинах, о вкладе Кыргызстана в победу над фашисткой Германией, а также за работу с молодежью.

Напомним, что для приема частицы от Вечного огня на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены родные героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева - уроженца села Беш-Кунгей специально изготовили резервуар для зажжения символического Вечного огня.

Старейшина, приглашенный на мероприятие, факелом от Московского огня в лампе смог зажечь огонь теперь уже сельский Вечный огонь. Сама лампа теперь будет размещена в школьном музее.

За активное участие школы в патриотическом воспитании представителям школы вручен флаг движения "Наша Победа-Биздин Жениш". Учебному учреждению предложено стать побратимом школы села Капырещево Смоленской области - родиной второго члена экипажа Исмаилбека Таранчиева.

Напомним, поисковики несколько лет назад выяснили, что родная деревня Алексея Ткачева была сожжена во время войны, родных не осталось. Было принято решение изготовить мемориальную доску в память о подвиге экипажа на родине Алексея Ткачева в селе Капырищево, на что было получено согласие губернатора и местной власти. Доску изготовили в Кыргызстане, торжественно открыв в присутствии посла России в Кыргызстане, родственников Исмаилбека Таранчиева, и курсантов военных училищ.

Все участники митинга говорили, что в годы войны победить смогли только потому, что воевали с фашистами всем миром. И сейчас эта борьба должна быть продолжена, так как фашизм и нацизм могут прорастать и в современных условиях.