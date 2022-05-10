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ГКНБ задержан Алексей Ширшов

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По делу о коррупции сотрудниками ГКНБ задержан бывший председатель правления ОАО ТНК "Дастан" Алексей Ширшов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ГКНБ ведется расследование по уголовному делу по факту незаконного вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории Центра отдыха "Аврора Плюс".

В рамках дела были установлены факты преступного сговора представителей бизнеса с отдельными должностными лицами государственных и судебных органов, в результате чего 56 дорогостоящих квартир и 27 коттеджей были незаконно выведены в собственность частных структур путем создания сложных коррупционных схем, с вовлечением судей Иссык-Кульского районного и областного судов, Межрайонных судов Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, Верховного суда КР, а также должностных лиц из числа Управления делами Президента, Фонда госимущества и Государственной регистрационной службы.

Расследованием установлено, что помимо уже задержанных в рамках дела лиц, одним из основных организаторов вывода из собственности государства указанного недвижимого имущества являлся небезызвестный Алексей Ширшов.

В целях реализации своих преступных намерений данная группа заручилась покровительством высокопоставленных должностных лиц государственных и судебных органов путем передачи последним денежных средств и недвижимого имущества, в том числе в ЦО "Аврора Плюс", о чем следствием были добыты соответствующие доказательства.

В результате создания указанной коррупционной схемы, интересам государства был причинен особо крупный ущерб в виде вывода из собственности государства дорогостоящего недвижимого имущества в рекреационной зоне Иссык-Кульской области.

На основании собранных по делу доказательств 10 мая 2022 года Алексей Ширшов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.336 ч.1 УК КР (Коррупция) и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В установленные законом сроки Алексею Ширшову будет предъявлено соответствующее обвинение, а судом рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения на период следствия.

Следствие по данному делу продолжается, в рамках которого будет дана юридическая оценка действиям и других фигурантов, а также приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение причиненного государству ущерба".


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URL: https://www.vb.kg/417786
Теги:
Алексей Ширшов, ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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