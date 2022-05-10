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ГКНБ задержал члена ОПГ

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- Бакыт Стамов
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ГКНБ в рамках зарегистрированного уголовного дела, предусмотренного ст.130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК, задержан член ОПГ, подозреваемый в особо тяжком преступлении, ранее скрывавшийся от органов следствия и с 30 апреля 2022 года находившийся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что задержание члена ОПГ З.у. Т. происходило 9 мая на территории Бишкекской городской клинической больницы №4.

Как стало известно, задержанный в целях запугивания местного населения, применив жестокие методы со своими членами ОПГ, нанес тяжкий вред здоровью жителю Джалал-Абадской области М.К.М.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/417789
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