ГКНБ задержал члена ОПГ

ГКНБ в рамках зарегистрированного уголовного дела, предусмотренного ст.130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК, задержан член ОПГ, подозреваемый в особо тяжком преступлении, ранее скрывавшийся от органов следствия и с 30 апреля 2022 года находившийся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что задержание члена ОПГ З.у. Т. происходило 9 мая на территории Бишкекской городской клинической больницы №4.

Как стало известно, задержанный в целях запугивания местного населения, применив жестокие методы со своими членами ОПГ, нанес тяжкий вред здоровью жителю Джалал-Абадской области М.К.М.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.