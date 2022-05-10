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Представители посольства навестили отбывающих наказания кыргызстанцев в РТ

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- Алина Мамаева
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Представители посольства Кыргызстана в Таджикистане посетили исправительные учреждения, в которых отбывают наказания кыргызстанцы, сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, сотрудники диппредставительства съездили в ИК-1 города Вахдата, ИК-4 города Душанбе и ИК-6 Явонского района. Они ознакомились с условиями содержания отбывающих наказание граждан Кыргызстана. Осужденным гражданам рассказали о проводимой работе по комплексной защите их законных прав и интересов.

В рамках посещения исправительных учреждений посольство во взаимодействии с компетентными органами Таджикистана организовало видеосвязь осужденных кыргызстанцев с их родственниками.


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URL: https://www.vb.kg/417790
Теги:
МИД, Таджикистан, Кыргызстан
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