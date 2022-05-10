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Узбекистан может присоединиться к ОДКБ?

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- Наталья Крайнова
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Узбекистану лучше вступить в ОДКБ из-за угрозы идущей со стороны террористических организаций в Афганистане. Такое мнение выразил в Бишкеке на круглом столе "Афганистан в разрезе мировой политики. Терроризм как угроза Центральноазиатскому региону" эксперт из Узбекистана.

"С приходом к власти талибов в Афганистане наступил конец многовекторности Узбекистана. Недавно одна из афганских группировок предпринимала попытку обстрела Узбекистана. Это означает угрозу независимости Узбекистана, поэтому ОДКБ или ограниченный контингент войск необходим на границе с Афганистаном. В этой связи Узбекистан должен интегрироваться в ЕАЭС и возобновить членство в ОДКБ.", - считает Бахтиер Алимджанов, кандидат исторических наук, докторант Института Востоковедения им. Абу Райхана Беруни.

Эксперт отмечает, что с приходом в августе 2021 года талибов в Афганистане наметился значительный крен в строну исламизации населения внутри Узбекистана.

"Узбекистан в последние 30 лет придерживался светского уклада. Даже в конституции написано, что нельзя создавать религиозные политические партии. Но после прихода к власти талибов в соседнем Афганистане каждую неделю в СМИ Узбекистана появляется информация, что арестовывают разные ячейки, которые симпатизируют талибам или политическому исламу. Стало понятно, что появилась конкурирующая сила и кризис светскости. Власть больше не может эквилибрировать между светскостью и религией. Муллы выступают на официальных каналах. Но пока ислам воспринимается как культурный феномен, хотя сами исламисты хотят, чтобы у них были права", - сказал Бахтиер Алимджанов.

Он также отметил, что все экономические связи с властью Афганистана сейчас заморожены. И даже проект железной дороги "Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар" с ответвлением к узбекскому Термезу приостановил свою работу на неопределенный срок.

"При власти Имрана Хана договор почти был подписан, в марте были хорошие договоренности между Узбекистаном и Пакистаном. Но отставка Имрана Хана и бомбежка северных областей пакистанскими военными привели к тому, что там дестабилизировалась ситуация, и проект откладывается в долгий ящик", – сказал Алимджанов.

Эксперт отмечает, что официального признания талибов как властей пока не было сделано.

"Раннее мы импортировали в Афганистан картофель и мясо, но сейчас мы попали в ловушку. Не признавая их, мы не можем вести с ними какие-то экономические, политические и иные отношения. Но если Узбекистан, Таджикистан или любая центральноазиатская страна признает Афганистан как "Исламский Эмират", то, получается, что мы признаем, что в регионе существует политический ислам. А это, скорее всего, никто не признает в ближайшее время. Хотя можно было бы создать им альтернативу в виде какой-либо религиозной партии, чтобы вести с ними переговоры. Потому что талибы все-равно стремятся контролировать регион", – отметил он.

По его мнению, в ближайшее время не стоит ожидать дружбы с Пакистаном, после прихода во власть нового премьер-министра Шахбаза Шарифа и нового правительства, и с новым афганским правящим режимом на данном этапе.

"Да, существует некая гуманитарная помощь, некий обмен. Мы пригласили оттуда студентов, они у нас тоже учатся по образовательному гранту Узбекистана. Но недавно "Талибан" объявил, что с 10 мая национализирует часть дороги, которая принадлежала Узбекистану, потому что не желает платить аренду. Официально Узбекистан на это пока не отреагировал. Представители движения сказали, что владеть дорогой будут они, а техническое обслуживание будет производить Узбекистан. Насколько я понял, это будет какое-то совместное, смешанное управление", – отметил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/417791
Теги:
Афганистан, Узбекистан, Талибан
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