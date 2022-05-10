Посол Азербайджана: Успехи страны - это торжество стратегии Гейдара Алиева

"Успехи нашей страны являются торжеством стратегии Гейдара Алиева. Он по праву считается автором сегодняшнего Азербайджана, он – его архитектор. Появление такой личности, как Гейдар Алиев, стало спасением для нашего государства, для его народа. Азербайджан был на грани исчезновения в смутные перестроечные и постперестроечные времена. Он поистине был послан богом нашему народу", - сказал в интервью vb.kg посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов накануне 99-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, которое страна отмечает сегодня, 10 мая.

По его словам, Гейдар Алиев являлся выдающимся государственным деятелем и политиком мирового масштаба, оставившим глубокий след в новейшей истории не только Азербайджана, но и бывшего Союза, всего тюрского мира. Вся его жизнь стала поистине служением народу. Сначала в органах государственной безопасности, куда он пришел в непростые сороковые. В 1964 году занял пост заместителя председателя, спустя три года - в 1967 был избран председателем Комитета госбезопасности при Совете министров Азербайджанской ССР. Тогда же ему было присвоено звание генерал-майора.

В Баку есть музей Гейдара Алиева, где побывал каждый азербайджанец, куда постоянно приходит много гостей. В нем воссоздана атмосфера той эпохи, кабинеты, в которых работал общенациональный лидер страны. И что поражает в них - их исключительная скромность. Все самое необходимое и, можно даже сказать, обычное – мебель, лампы, телефоны. Просто несоизмеримы величие такой личности и эта простота.

"В 1969 году Гейдар Алиев стал первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

При нем начался ренессанс Азербайджанской республики. Она превратилась в огромную строительную площадку: возводились города, промышленные предприятия, например, металлургический гигант в Сумгаите, расширялся Баку. Создавалась новая структура экономики. Мы специализировались в области выращивания таких культур, как хлопок, табак, виноград, для их переработки строились новые предприятия. С развитием экономики повышался и жизненный уровень населения. Из аграрной республики Гейдар Алиев превратил Азербайджан в промышленно-аграрный", - отметил Латиф Сейфаддин оглы Гандилов. – А самое главное – изменилось создание народа, он окреп и морально, и духовно, сплотился.

Разумеется, все это не могли не заметить в Москве. И в 1982 году Юрий Андропов пригласил Гейдара Алиева в Москву и вскоре тот из кандидатов в члены Политбюро ЦК был избран членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и назначен на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР. Он очень многое сделал на своем посту, курировал 14 министерств и социальную сферу. "Помню, в трудные моменты перестройки не могли никак довести до конца строительство БАМа. С проблемами прокладки знаменитой железной дороги поручили разобраться Гейдару Алиеву. И стройка ожила и больше уже не останавливалась.

А в августе 1986 года случилась катастрофа под Новороссийском с пассажирским пароходом "Адмирал Нахимов", в ней погибли более 400 человек. И именно Гейдар Алиев поехал на место трагедии разбираться в ее причинах, вынести соболезнование родным погибших, в то время как первое лицо страны Горбачев отправился на поминки своей тещи. Алиев много ездил по стране, встречался с разными людьми на предприятиях, учреждениях, больницах. И многие вопросы решались в тот же день. Он пользовался огромным авторитетом в стране за свою объективность и справедливость. К его мнению прислушивались, ему доверяли, - рассказал VB.KG посол Азербайджана. – По многим вопросам Гейдар Алиевич откровенно и открыто высказывал свою точку зрения. Что, мягко говоря, не нравилось товарищам из ЦК".

А скорее всего, своей принципиальной позицией он мешал им вести, по сути, антинародную политику. По мнению многих, тогда уже шло дело к развалу Союза. И, возможно, Алиев вместе с другими честными коммунистами не дали бы этому случиться. Не случайно же Горбачев предложил Алиеву уйти либо по состоянию здоровья, либо по собственному желанию. И Алиев написал заявление по собственному желанию и ушел в отставку с занимаемых должностей. Это можно также расценить и как знак протеста против политики, проводимой Политбюро ЦК Компартии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым.

Гейдар Алиев открыто высказал свое мнение и по кровавым январским событиям в 1990 году и по событиям в Сумгаите: "Эти события – упущение центральных властей. Это неверный подход к решению национальной политики". На следующий день после кровавой трагедии, учиненной советскими войсками 20 января 1990 года в Баку, Гейдар Алиев в ходе своего выступления в представительстве Азербайджана в Москве потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. После этих событий он вернулся в родной Азербайджан. В 1991 году вышел из Компартии в знак протеста против двуличной политики советского руководства в связи с карабахской проблемой.

"Азербайджан в те годы переживал не лучшие времена. С одной стороны, армяне при поддержке иностранных сил оккупировали наши исконные исторические земли. С другой, некомпетентность людей, находившихся у власти, борьба за власть перерастала в гражданскую войну. В этот самый тяжелый исторический период народ вновь попросил Алиева возглавить Азербайджан. И в 1993 году Гейдар Алиев был избран первым президентом страны. Экономика страны была полностью разрушена. Предприятия не работали, - вспоминает посол Азербайджана Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

Но Алиев смог объединить людей под единым флагом, он был не только стратегом, но и обладал уникальным даром убеждения. Тем более, что народ безгранично доверял своему лидеру. В Азербайджане была пресечена разнузданная деятельность незаконных вооруженных группировок, состоялись первые парламентские выборы, Конституционный референдум. Был достигнут режим прекращения огня, начались переговоры по карабахскому урегулированию. Оно было крайне необходимо, чтобы сохранить республику, не дать развалиться экономике. Он сказал тогда, что военный путь – пагубный путь. У нас нет сил для ведения войны и начал восстанавливать экономику, финансовую систему. И тем самым сохранил целостность страны и дал ей возможность для развития. Хотя не всем нравилась его политика, были попытки помешать, вплоть до попыток госпереворота. Гейдар Алиев выдержал все удары. Что изменило ход истории Азербайджана".

По словам нашего собеседника, усилиями Гейдара Алиева, заложившего концептуальные основы развития Азербайджана, была сохранена и укреплена азербайджанская государственность, обеспечена безопасность, построена сильная армия, страна стала интегрироваться в мировое сообщество, начался период экономического процветания.

Все это стало возможным благодаря широким реформам во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни.

"Гейдар Алиев заложил основу превращения Азербайджана в важный международный энергетический узел. На начальном этапе укрепления государственности Азербайджана, именно в энергетический, нефтяной сектор были привлечены первые иностранные инвестиции, грамотное управление которыми поступательно вело к укреплению экономики Азербайджана.

С ведущими нефтяными компаниями мира был подписан исторический "Контракт века", который, обеспечив приток в страну крупных иностранных инвестиций, привел к возрождению азербайджанской экономики. Алиев инициировал транснациональный проект трубопровод длиной 1275 метров Баку-Тбилиси-Джейхан. Некоторые скептики называли Алиева фантастом, не верили, что Азербайджану под силу построить нефтепровод такой протяженности, - продолжил господин посол. – Но мы его проложили. А через год построили еще и газопровод Баку – Тбилиси –Эрзурум.

Гейдар Алиев определил концепцию азербайджанской экономики, а Ильхам Алиев продолжает ее развивать. В свое время Гейдар Алиев поставил задачу построить железную дорогу Баку – Тбилиси - Карс, объединившую сети железных дорог Турции, Азербайджана и Грузии. И Ильхам Алиев осуществил этот план. Гейдар Алиев считал, что создание энергетического, логистического и транспортно-логистического центров изменят страну, сделают ее сильной и экономически, и политически. Только через экономическое превосходство можно прийти к военному превосходству, к восстановлению исторической справедливости и территориальной целостности Азербайджана. Что и доказано историей", - сказал посол Азербайджана.

Как он отметил, победоносная азербайджанская армия под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева воплотила в жизнь мечту великого лидера, восстановив историческую справедливость и международное право.

Объявляя народу радостную весть об освобождении жемчужины Азербайджана, сердца Карабаха – города Шуша, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал: "Я являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались!".

"Деятельность первого нашего президента, нашего национального лидера и те, основы которые были заложены, в настоящее время с большим успехом продолжаются президентом страны Ильхамом Алиевым. За период, прошедший с момента прихода его к власти, Азербайджан достиг важных достижений в области социально-экономического развития, демократического и современного государственного строительства. Эти успехи отражают реалии сегодняшнего Азербайджана. Сегодня Азербайджан, сила, мощь и международный авторитет которого растут, завоевывает новые высоты, динамично развивается на основе идей Гейдара Алиева, - сказал Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.