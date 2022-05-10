Портрет Монро ушел с молотка за 195 миллионов долларов

Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола продан на аукционе Christie's за 195 миллионов долларов, сообщает аукционный дом.

Продажа портрета за 195 миллионов установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века, отметила газета New York Times.

Ранее сообщалось, что ожидаемую стоимость портрета при продаже на аукционе оценивали примерно в 200 миллионов долларов. Отмечалось, что картина предоставлена швейцарским фондом Томаса и Дорис Амман. Ожидается, что средства от продажи пойдут на благотворительность.