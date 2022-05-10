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Бунта не было! СИН объяснил возгорание в колонии №47 в Бишкеке

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- Канат Кожоев
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В СИН опровергли информацию о том, что в ночь на 10 мая в исправительной колонии №47 якобы вспыхнули беспорядки.

Как пояснили в ведомстве огонь вспыхнул по неизвестным пока причинам. Причем, произошло это не в жилой зоне, как писали некоторые СМИ, а на втором этаже старого, пустующего цеха ПЖД (пускатель жидкого давления).

Возгорание началось около 23:56. Сотрудники учреждения сразу же предприняли попытку потушить огонь с помощью специальной пожарной машины. Окончательно все удалось ликвидировать в 01:10 по прибытии расчета Государственной противопожарной службы МЧС Ленинского района. Примерная площадь выгоревшего участка составляет 90 кв.м.

Информация зарегистрирована в специальном реестре, оповещены все необходимые инстанции, а собранные материалы переданы для расследования в соответствующее подразделение Службы исполнения наказаний Минюста КР.

Отметим также, что в результате пожара никто из сотрудников колонии, и никто из числа спецконтингента, не пострадал.


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URL: https://www.vb.kg/417800
Теги:
ГСИН, пожар
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