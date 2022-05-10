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В Бишкеке определили призеров конкурса "Юный инспектор дорожного движения"

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- Канат Кожоев
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По совместному приказу Управления образования и Управления патрульной службы милиции по городу Бишкек прошёл конкурс "Юный инспектор дорожного движения", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Команды школ №31,44,52,54,67,73,84, занявшие 1 и 2 места на районном этапе конкурса приняли участие в городском конкурсе ЮИДД.

Городской конкурс ЮИДД прошёл на базе УВК №67.

Конкурс проводился по номинациям: юный регулировщик, будущий водитель, страна дорожных знаков, знатоки правил дорожного движения, выступление агитбригад отрядов ЮИДД, также провели конкурс стенгазет.

По итогам конкурса:

  1. 1 место – СОШ 73;
  2. 2 место – СОШ 84;
  3. 3 место – УВК ШГ 67;
  4. 4 место – ШГ 31.

Все команды, участвующие в городском конкурсе ЮИДД награждены дипломами, сертификатами на получение оргтехники (ноутбук, компьютер в комплекте, принтер 3 в 1, портативные колонки).


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URL: https://www.vb.kg/417807
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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