В Бишкеке определили призеров конкурса "Юный инспектор дорожного движения"

По совместному приказу Управления образования и Управления патрульной службы милиции по городу Бишкек прошёл конкурс "Юный инспектор дорожного движения", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Команды школ №31,44,52,54,67,73,84, занявшие 1 и 2 места на районном этапе конкурса приняли участие в городском конкурсе ЮИДД.

Городской конкурс ЮИДД прошёл на базе УВК №67.

Конкурс проводился по номинациям: юный регулировщик, будущий водитель, страна дорожных знаков, знатоки правил дорожного движения, выступление агитбригад отрядов ЮИДД, также провели конкурс стенгазет.

По итогам конкурса:

1 место – СОШ 73; 2 место – СОШ 84; 3 место – УВК ШГ 67; 4 место – ШГ 31.

Все команды, участвующие в городском конкурсе ЮИДД награждены дипломами, сертификатами на получение оргтехники (ноутбук, компьютер в комплекте, принтер 3 в 1, портативные колонки).