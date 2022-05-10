В Бишкеке определили призеров конкурса "Юный инспектор дорожного движения"

По совместному приказу Управления образования и Управления патрульной службы милиции по городу Бишкек прошёл конкурс "Юный инспектор дорожного движения", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Команды школ №31,44,52,54,67,73,84, занявшие 1 и 2 места на районном этапе конкурса приняли участие в городском конкурсе ЮИДД.
Городской конкурс ЮИДД прошёл на базе УВК №67.
Конкурс проводился по номинациям: юный регулировщик, будущий водитель, страна дорожных знаков, знатоки правил дорожного движения, выступление агитбригад отрядов ЮИДД, также провели конкурс стенгазет.
По итогам конкурса:
Все команды, участвующие в городском конкурсе ЮИДД награждены дипломами, сертификатами на получение оргтехники (ноутбук, компьютер в комплекте, принтер 3 в 1, портативные колонки).