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В Бишкеке простились с блокадницей Ленинграда Анной Кутановой

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- Канат Кожоев
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В Бишкеке состоялась церемония прощания с блокадницей Ленинграда и председателем Кыргызского общества блокадников Ленинграда Кутановой Анной Алексеевной, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Митинг-реквием и церемония прощания с блокадницей Ленинграда прошла в Бишкекском финансово-экономическом техникуме имени А. Токтоналиева, где Анна Кутанова проработала преподавателем 38 лет.

В церемонии прощания с ветераном приняли участие министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев, первый вице-мэр города Бишкека Мирланбек Байгончоков, глава Ленинского района Русланбек Тагаев, советник посольства России в Кыргызстане Виктор Харченко, председатель Совета ветеранов города Бишкека Мелис Бейшеев, родные и близкие Анны Кутановой.

Блокадницу похоронят на Северном кладбище столицы.

Мэрия Бишкека выражает глубокие соболезнования родным и близким Кутановой Анны Алексеевны. Анна Алексеевна - пример бесконечной стойкости, безграничного мужества и волевого характера. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.


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URL: https://www.vb.kg/417809
Теги:
мэрия, Бишкек
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