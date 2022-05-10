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В "Бишкектеплоэнерго" новый директор. Им стал Жамалбек Ырсалиев

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- Канат Кожоев
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В мэрии столицы произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Ырсалиев Жамалбек Самарбекович ранее занимавший должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначен директором коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго". В свою очередь бывший глава предприятия Азамат Оморов освобождён от должности на основании письменного заявления.

На должность вице-мэра назначен Попиков Олег Владимирович.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.


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URL: https://www.vb.kg/417810
Теги:
мэрия, Бишкек
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