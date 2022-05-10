Задержание Ширшова является знаковым событием в стране

Задержание бывшего директора ТНК "Дастан" Алексея Ширшова стало одним из знаковых и знаменательных событий в нашей стране за последнее время. Напомним, Алексей Ширшов стал в какой-то степени символом коррупции в Кыргызстане. С давних пор появилось даже понятие "ширшовские схемы", которые связаны с коррупцией в энергетике. При этом эти "схемы" относятся как к самой электроэнергетике, так и к газовой, и угольной сферам. Чиновники часто упоминают это словосочетание, чтобы сделать громкое заявление о необходимости искоренить коррупцию в этой отрасли.

Однако какое бы правительство не приходило в Кыргызстан, Алексей Ширшов продолжал оставаться неприкасаемым. Практически, по сей день его схемы продолжают существовать, помогая обогащать нечистоплотных руководителей энергетической отрасли. Все сходило ему с рук, несмотря на многочисленные факты коррупции.

Поэтому новость о том, что Ширшов, который имеет немало покровителей среди высокопоставленных чиновников, задержан по меньшей мере удивила общественность и лишний раз подтвердила решимость президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева искоренить укоренившуюся коррупцию в стране.

В принципе мы все убеждаемся, что нынешние власти страны стремятся вытащить страну из затянувшегося со времен независимости кризиса. Возвращение Кумтора народу Кыргызстана также стал тому лишним подтверждением.

Что же касается борьбы с коррупцией, то с проворовавшихся бывших высокопоставленных чиновников и депутатов за короткое время удалось собрать около 31 миллиардов сомов, что само по себе является небывалым показателем за все время существования нашей страны. Остаётся только надеяться, что глава государства вкупе с главой ГКНБ продолжит в таком же духе возвращать украденные у народа средства.

Напомним, вчера по делу о коррупции сотрудниками ГКНБ был задержан бывший председатель правления ОАО ТНК "Дастан" Алексей Ширшов.

По данным ГКНБ, ведется расследование по уголовному делу по факту незаконного вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс".

В рамках дела были установлены факты преступного сговора представителей бизнеса с отдельными должностными лицами государственных и судебных органов, в результате чего 56 дорогостоящих квартир и 27 коттеджей были незаконно выведены в собственность частных структур путем создания сложных коррупционных схем, с вовлечением судей Иссык-Кульского районного и областного судов, межрайонных судов Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, Верховного суда КР, а также должностных лиц из числа управления делами президента, Фонда госимущества и Государственной регистрационной службы.