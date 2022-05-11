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В Афганистане пригрозили Душанбе дать убежище "таджикской оппозици

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Основатель Исламской партии Афганистана ("Хизб-и-Ислами") и экс-премьер страны Гульбеддин Хекматияр заявил, что Таджикистан "объявил войну Афганистану", предоставив убежище афганской оппозиции. Ответным действием афганских властей, по его словам, может стать предоставление убежища "вооруженной таджикской оппозиции". Видео с заявлением Хекматияра было опубликовано 7 мая на YouTube-канале BARYA TV и попало в поле зрения таджикских СМИ. Когда была сделана запись, неизвестно (по данным Sputnik, выступление Хекматияра могло быть записано в августе 2021 года, однако подтвердить это не представляется возможным).

"Вы, укрывающие в своей стране афганскую вооруженную оппозицию, знаете, что это значит? Это не что иное, как объявление войны Афганистану. <...> К сожалению, Душанбе с определенной долей наглости заявляет, что поддерживает их (оппозицию. - Прим. "Ферганы"), и хочет, чтобы они получили не менее 40% мест в правительстве [Афганистана]. Безусловно, это означает объявление войны Афганистану", - заявил он (перевод с дари "Азии-Плюс").

Под афганской оппозицией Гульбеддин Хекматияр, очевидно, подразумевает Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, который ведет вооруженную борьбу с захватившим в стране власть движением "Талибан"*. По его словам, Таджикистан своими действиями помогает вооруженным противникам действующей афганской власти. Из-за "враждебной, односторонней и безосновательной политики Таджикистана" Афганистан будет вынужден "предоставить убежище вооруженной таджикской оппозиции", предупредил Хекматияр.

"Если это произойдет, какова будет судьба слабого и маленького Таджикистана? Если 2-3 тыс. человек получат убежище у нас, то это создаст для Душанбе определенные проблемы. Почему вы выбрали путь вражды? Вы не получите никакой выгоды от дружбы с Америкой, надеюсь, вы выберете правильный путь", - добавил он.

О какой "вооруженной таджикской оппозиции" идет речь, Хекматияр не пояснил. Однако известно, что в Афганистане уже много лет действует группировка "Джамаат Ансаруллах"*, которая была создана таджикскими религиозными радикалами, вышедшими из "Исламского движения Узбекистана"*. В Таджикистане она признана террористической и запрещена.

ФНС был образован в афганской провинции Панджшер после захвата власти в Кабуле "Талибаном" в середине августа 2021 года. Силы, отказавшиеся признавать власть радикалов, сплотились вокруг Ахмада Масуда - сына известного в 1980-90-е годы таджикского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Позже появилась информация о том, что ФНС открыл свой офис в Душанбе, однако в руководстве самого Фронта ее опровергли. Кроме того, разные источники и эксперты в соцсетях писали, что власти Таджикистана предоставили возможность для проживания в республике как Ахмаду Масуду, так и некоторым экс-чиновникам свергнутого афганского правительства. Официальный Душанбе эти слухи не комментировал.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/417812
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Талибан
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