Белый дом сохраняет дистанцию между США и Украиной, используя Киев для удовлетворения собственных интересов, пишет китайский портал Global Times, проанализировав колонку американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times.

"В материале Фридман четко дал понять, что США не станут проливать кровь за Украину. Всем, кто думает, что Байден окажется настолько глуп, чтобы сражаться за Зеленского, американец посоветовал не питать наивных иллюзий", - говорится в статье Global Times.

По мнению китайских журналистов, затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.

Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

Источник: РИА новости