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В Кемине задержан распространитель материалов "Хизб ут-Тахрир"

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- Дарья Таирова
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В Кеминском районе сотрудниками милиции установлен и доставлен мужчина, распространяющий материалы запрещенной в КР религиозно экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 14 марта 2022 года в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками СПНЭМ ОВД Кеминского района был выявлен факт распространения в социальной сети "Фейсбук" идеологии запрещенной в КР религиозно экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

Этот факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ. В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции были назначены соответствующие экспертизы, по заключению которых было установлено, что в публикациях указанной страницы пользователя имеются пропагандистские материалы запрещенной в КР религиозно экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

В последующем данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 332 ("Изготовление, распространение экстремистских материалов") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СПНЭМ ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района был установлен и доставлен в органы внутренних дел М.М., 1976 года рождения, проживающий в районе Кара-Суу Ошской области.

В последующем материалы досудебного производства после проведения всех необходимых следственных и оперативных мероприятий были направлены в судебные органы для рассмотрения по существу.


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URL: https://www.vb.kg/417816
Теги:
задержание, экстримизм, Хизб ут-Тахрир
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