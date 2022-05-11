Президент подписал указ о новой стипендиальной программе "Надежда народа"

Садыр Жапаров подписал указ об открытии новой программы международных стипендий "Надежда Народа" ("Эл Үмүтү"). Она предусматривает предоставление молодым кыргызстанцам, поступившим на магистратуру и докторантуру в один из ста ведущих университетов мира, хорошие стипендии.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Дорогие юноши и девушки!

В поддержку стремления нашей страны к самым высоким мировым стандартам образования и науки я только что подписал указ об открытии новой программы международных стипендий "Надежда Народа" ("Эл Үмүтү").

Программа предусматривает предоставление стипендий для молодых кыргызстанцев, поступивших на магистратуру и докторантуру в один из 100 ведущих университета мира. Мы пока решили начать в этому году с распределения 50 стипендий. Сумма стипендии зависит от выбранного университета, но максимум составляет 50 тысяч долларов США. Приоритет отдается техническим и инженерным направлениям, но можно, конечно, подать и по экономике, и гуманитарным специальностям. Десять стипендий предоставляется для получения докторской степени. Особую поддержку мы хотим оказать нашим молодым ученым-преподавателям, которые смогут поделиться своими знаниями с новым поколением студентов.

Кроме новой программы президентских стипендий, по моему заданию в настоящее время правительство приступило к проработке целевых двусторонних соглашений с ведущими университетами мира по направлению наших студентов для учебы. Я не устану повторять, что самым главным ключом к нашему успеху являются инвестиции в человеческие ресурсы", - написал Садыр Жапаров.