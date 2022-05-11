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В Сокулуке задержали троицу грабителей

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- Дарья Таирова
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Оперативниками ГУВД Чуйской области задержана группа из трех человек по подозрению в серии разбоев и грабежей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области, ОВД Сокулукского района задержана группа из трех человек по подозрению в серии разбоев и грабежей.

Так, в органы внутренних дел с начала мая с заявлением обратилось несколько жителей Ысык-Атаниского, Сокулукского и Московского районов и просили принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, применив физическую силу, открыто завладели сотовыми телефонами и денежными средствами.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 ("Грабеж") и 207 ("Разбой") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны ранее судимый Д.Т., 1985 года рождения, О.И.,1992 года рождения, и Ж.Д., 1986 года рождения.

По предварительной версии следствия, злоумышленники на автомашине марки "Хонда фит" на автодорогах, расположенных в Чуйской области, под предлогом подвезти брали заявителей на остановках, после чего, угрожая физической расправой, совершали разбои и грабежи.

В настоящее время сотрудниками милиции установлена причастность задержанных к трем фактам разбойного нападения и одному факту грабежа на территории Сокулукского района, Ысык-Атинского района и Московского района.

Сотрудниками милиции подозреваемые водворены в ИВС ОВД Сокулукского района.

При этом в данный момент сотрудниками милиции не исключается факт причастности задержанных к другим преступлениям на территории Чуйской области и города Бишкека.

В связи с чем ГУВД Чуйской области обращается к гражданам, пострадавшим от рук данных лиц, обратиться в органы внутренних дел по следующим номерам: дежурная часть ГУВД Чуйской области: 0312 43 01 27, 43 88 85, 070028 26 99, а также в "102".


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URL: https://www.vb.kg/417818
Теги:
задержание, Чуйская область
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