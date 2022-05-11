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В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае остановились две последние линии метро. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на сообщения в аккаунте подземки в социальной сети Weibo.

"С 13 часов 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и шестнадцатая линии метро Шанхая прекращают работу. На данный момент все линии и станции шанхайского метрополитена прекратили работу", - говорится в посте.

Шанхайский метрополитен занимает первое место в мире по протяженности - 831 километр, он насчитывает 20 линий и 508 станций. До начала пандемии COVID-19 пассажиропоток составлял более десяти миллионов человек в сутки.


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URL: https://www.vb.kg/417819
Теги:
COVID-19, COVID, новости мира, в мире
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