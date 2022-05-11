Талибан запретил шиитским мечетям проводить молитвы на Курбан-байрам

Празднование Ид аль-Фитр, похоже, не принесло радости некоторым слоям афганского общества, поскольку режим талибов в Афганистане запретил десяткам шиитских мечетей проводить молитвы в честь Ида 2 мая, сообщили местные СМИ.

Сообщения о запрете поступали из крупных городов Герат и Кабул, при этом некоторые мусульмане-шииты также были вынуждены нарушить пост до объявления Курбан-байрама в своих мечетях.

Масуд Хоссейни, местный журналист в Кабуле, заявил в Твиттере: "Силы #Талибана запретили десяткам шиитских мечетей проводить молитву #Ид во вторник. Некоторые последователи шиитов также сообщили о том, что их заставляли нарушать пост до объявления шиитами Курбан-байрама. Шиитские активисты сообщили об этом нарушении прав верующих в #Герате, #Кабул".

Как и женщины, шииты также подвергаются нападениям в Афганистане после прихода к власти талибов. На прошлой неделе 30 человек погибли в результате взрыва бомбы в мечети.

Серия взрывов и уязвимые условия безопасности, особенно для меньшинств, вызвали осуждение во всем мире, в том числе со стороны ООН, ЕС, США и других стран.

Афганистан также борется с серьезным продовольственным кризисом, поскольку, согласно международным оценкам, в стране сейчас самое большое в мире число людей, испытывающих чрезвычайное отсутствие продовольственной безопасности: более 23 миллионов человек нуждаются в помощи, а около 95 процентов населения не имеют достаточного количества продовольствия.

Еще одним событием стало то, что режим талибов в Афганистане также прекратил выдачу водительских прав женщинам в Кабуле и других провинциях.

В беседе с AFP инструкторы по вождению сказали, что местные командиры "Талибана" "устно проинструктировали" о том, чтобы женщинам-водителям не выдавали права. Однако, по их словам, женщины не получали указаний прекратить вождение.

Адила Адиль, 29-летняя женщина-инструктор по вождению, сказала AFP, что талибы хотят добиться того, чтобы "следующее поколение не имело таких же возможностей, как их матери".

"Нам сказали не давать уроки вождения и не выдавать права", - сказала она.

Эксперты в области психического здоровья заявили, что девочки-школьницы Афганистана, которые учатся выше шестого класса, сталкиваются с проблемами психического здоровья, поскольку режим талибов не разрешает им ходить в школу.

"Когда кому-то что-то нравится, а ему не дают этого сделать, это вызывает психический стресс и беспокойство. Девочки, которым нравится образование, но им не разрешают им заниматься, это оказывает на них психическое давление", - рассказал Tolo News психолог Джамшид Раса.

"Мы серьезно не знаем, что это за ситуация. Мы должны ходить в школу, чтобы строить свое будущее", - сказал студент Сетаиш в интервью Tolo News.

Последний шаг талибов является еще одним свидетельством усугубления гуманитарного кризиса в разрушенном войной Афганистане после возвращения талибов к власти в августе прошлого года. Несмотря на прекращение боевых действий, серьезные нарушения прав человека не прекращаются, особенно в отношении женщин и шиитов.