Суд избрал меру пресечения Алексею Ширшову - домашний арест

Алексей Ширшов отпущен под домашний арест. Эту информацию vb.kg подтвердили в Первомайском районном суде.

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 10 мая 2022 года было удовлетворено ходатайство главного следственного управления ГКНБ. В отношении Алексея Шаршеева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 мая 2022 года.

Напомним, Ширшов был задержан по делу о коррупции сотрудниками ГКНБ 9 мая. Как сообщила пресс-служба ведомства, задержание производилось в рамках уголовного дела делу по факту незаконного вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс".