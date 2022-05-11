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Суд избрал меру пресечения Алексею Ширшову - домашний арест

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- Александра Василькова
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Алексей Ширшов отпущен под домашний арест. Эту информацию vb.kg подтвердили в Первомайском районном суде.

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 10 мая 2022 года было удовлетворено ходатайство главного следственного управления ГКНБ. В отношении Алексея Шаршеева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 мая 2022 года.

Напомним, Ширшов был задержан по делу о коррупции сотрудниками ГКНБ 9 мая. Как сообщила пресс-служба ведомства, задержание производилось в рамках уголовного дела делу по факту незаконного вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс".


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URL: https://www.vb.kg/417824
Теги:
Алексей Ширшов, ГКНБ, коррупция, суд, Кыргызстан, Арест
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