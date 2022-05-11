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В Бишкеке отметили День Европы

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке отметили День Европы. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает представительство Европейского союза в КР.

Представительство Европейского союза в КР приветствовало друзей и партнеров, представляющих государственные учреждения Кыргызской Республики, гражданское общество и международные организации.

Гости мероприятия посетили "Европейскую деревню", где кыргызстанцы могли ознакомиться с культурой и традицией стран Европейского союза, насладиться танцами, вкусить блюда европейских стран и прочее. Аналогичные мероприятия прошли в Караколе и Оше.


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URL: https://www.vb.kg/417826
Теги:
праздник, Европейский союз, Бишкек, Кыргызстан
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