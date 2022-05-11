В Бишкеке отметили День Европы. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает представительство Европейского союза в КР.

Представительство Европейского союза в КР приветствовало друзей и партнеров, представляющих государственные учреждения Кыргызской Республики, гражданское общество и международные организации.

Гости мероприятия посетили "Европейскую деревню", где кыргызстанцы могли ознакомиться с культурой и традицией стран Европейского союза, насладиться танцами, вкусить блюда европейских стран и прочее. Аналогичные мероприятия прошли в Караколе и Оше.