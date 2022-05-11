Пограничники пресекли провоз контрабанды из Узбекистана

В Кыргызстане пограничники проводят активную работу по противодействию контрабандной деятельности на государственной границе. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сообщается, что 11 мая 2022 года на выезде из анклава Чон-Кара (РУз) пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками таможенной службы задержали три автомашины при попытке незаконного провоза контрабандных грузов из Узбекистана в Кыргызстан.

В автомашинах Daewoo-Damas, Chevrolet-Lacetti и Mercedes–Benz Sprinter под управлением граждан Кыргызстана А.А.у., 1995 г.р., Д.Б., 1979 г.р., С.К., 1969 г.р., были обнаружены товары народного потребления – одежда, овощи и фрукты, предназначенные для дальнейшей реализации на территории Кыргызской Республики.

После оформления соответствующих документов задержанные водители, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.