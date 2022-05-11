Погода
$ 82.60 - 83.60
€ 85.26 - 86.26

В Бишкеке проходит месячник, посвященный Международному Дню защиты детей

244  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит месячник, посвященный Международному Дню защиты детей, сообщает пресс-служба мэрии.

Городским управлением здравоохранения мэрии издан приказ "О проведении месячника, посвященного Международному Дню защиты детей" с 11 мая по 15 июня под девизом: "Наши дети – будущее планеты!".

В рамках месячника в городских организациях здравоохранения проводится бесплатный углубленный медицинский осмотр детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, проживающих в приютах, интернатах. Нуждающиеся дети будут обеспечены лекарственными средствами по дополнительной программе ОМС по показаниям.

Совместно с акимиатами и РОВД продолжаются мероприятия по выявлению беспризорных, безнадзорных и работающих детей на рынках города. Также продолжается иммунизация (АДС-М) согласно Национального календаря профилактических прививок и санация ротовой полости нуждающимся детям.

Медицинская помощь детям оказывается городской детской клинической больницей скорой медицинской помощи, центрами семейной медицины, городскими стоматологическими поликлиниками, центром реабилитации детей и поддержки семьи.

На 1 января 2022 года на учете в ЦСМ города Бишкек состоят 3405 детей с ОВЗ до 18 лет, 172 детей-сирот, осмотрены 257 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417831
Теги:
дети, социальная защита, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  