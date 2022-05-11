В Бишкеке проходит месячник, посвященный Международному Дню защиты детей, сообщает пресс-служба мэрии.

Городским управлением здравоохранения мэрии издан приказ "О проведении месячника, посвященного Международному Дню защиты детей" с 11 мая по 15 июня под девизом: "Наши дети – будущее планеты!".

В рамках месячника в городских организациях здравоохранения проводится бесплатный углубленный медицинский осмотр детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, проживающих в приютах, интернатах. Нуждающиеся дети будут обеспечены лекарственными средствами по дополнительной программе ОМС по показаниям.

Совместно с акимиатами и РОВД продолжаются мероприятия по выявлению беспризорных, безнадзорных и работающих детей на рынках города. Также продолжается иммунизация (АДС-М) согласно Национального календаря профилактических прививок и санация ротовой полости нуждающимся детям.

Медицинская помощь детям оказывается городской детской клинической больницей скорой медицинской помощи, центрами семейной медицины, городскими стоматологическими поликлиниками, центром реабилитации детей и поддержки семьи.

На 1 января 2022 года на учете в ЦСМ города Бишкек состоят 3405 детей с ОВЗ до 18 лет, 172 детей-сирот, осмотрены 257 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.