Начни свою карьеру с Мобильным оператором О!

Мобильный оператор О! организовал День открытых дверей и провел экскурсию в Контакт-центре для студентов факультета "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова.

Гости познакомились с сотрудниками, узнали изнутри обо всех преимуществах работы специалистом контакт-центра, а также о том, что многие студенты уже успешно совмещают работу в компании с учебой, увидели для себя большой потенциал для развития в других подразделениях оператора.

Мобильный оператор О! приглашает в свою команду всех, кто хочет расти и развиваться вместе с командой лидера мобильного рынка Кыргызстана. Компания дает возможность совмещать учёбу и работу, освоить новую профессию и опыт работы в команде.

Станьте частью лучшей команды, заполните анкету по ссылке: https://wiki.o.kg/form/

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