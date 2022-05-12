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В Ташкенте вновь прошел рейд против бород

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- Назгуль Абдыразакова
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Мужчин в столице Узбекистана снова отвозили в ОВД и заставляли сбривать бороды. Как сообщил один из них, ему и его руководителю грозили арестом на 15 суток, из-за чего они согласились побриться, передает Gazeta.uz.

На прошлой неделе в социальных сетях появились сообщения о том, что в Учтепинском и Чиланзарском районах Ташкента мужчин с бородой задерживают в общественных местах, приводят в отделы органов внутренних дел и отпускают их после бритья.

Узбекистанский Вайнер Абдурахмон Абдурахмонов, известный под псевдонимом Абдурахмон Муфид (Abu Vines), разместил на своей странице в Instagram фотографию без бороды.

"Мудрость есть во всем. Как видите, борода сбрита. Пожалуйста, не спрашивайте, что случилось, зачем я побрился, все ли хорошо у меня, есть ли у меня проблемы. Мне может быть сложно ответить. Но я надеюсь, что люди, которые видели это и знают об этом, поймут сами. Что можно сказать? Будем продолжать творчество, стараться ни в коем случае не прекращать творить, мотивировать людей. Я вас люблю. Надеюсь на ваши молитвы", – написал он.

Пользователь Facebook Мухаммадюсуф ибн Кобил вечером 6 мая разместил фотографии до и после бритья. По его словам, время между снимками составляет пять часов, а побриться ему пришлось после посещения районного ОВД.

"Я работаю агентом по продаже шампуня и других товаров. Во время работы меня на улице остановил сотрудник Дорожно-патрульной службы и сказал, что мне нужно пойти с ними для идентификации личности. Я хотел предупредить своего начальника (Мухаммада Маъруфа – Ред.), но мне сказали, что я могу сделать это там (в участке – Ред.)", – рассказал он.

По его словам, его и до этого задерживали для идентификации личности, но отпустили после проверки документов в ОВД и бороду не сбривали.

"Я подумал, что будет так же, и согласился пойти. Это было в Учтепинском районе. Меня забрали в ГОМ (городской отдел милиции). Сказали, что привезли из-за бороды. Когда я был в машине, я на всякий случай сфотографировался, так как подозревал, что проблема в моей бороде", – отметил он.

Мухаммадюсуф утверждает, что в участке, помимо него, было еще минимум 10 человек, которых также заставляли сбривать бороды.

Мужчина заявил, что их грозили привлечь к ответственности по статье о невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел и арестом на 15 суток.

После процедуры задержанных сфотографировали, вернули телефоны и отпустили, сказал он. По его словам, других мужчин после бритья сразу отпускали, но они провели в участке четыре или пять часов из-за отказа побриться.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов прокомментировал ситуацию.

"Совершенно неправильно связывать оперативно-профилактические мероприятия, проводимые правоохранительными органами в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности, с религиозными убеждениями граждан. Напоминаем, что гражданин может подать жалобу в установленном порядке, если считает, что его конституционные права нарушены", – сказал он.

Это не первый случай, когда мужчин заставляли сбривать бороды в Ташкенте. В августе 2019 года в ходе рейда в торговом комплексе "Малика" десятки мужчин были доставлены в ОВД, где их заставили сбрить бороды. Несмотря на наличие большого количества свидетелей, ГУВД Ташкента отрицало принуждение к бритью.

Источник: ozodlik


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URL: https://www.vb.kg/417836
Теги:
Узбекистан
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