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Узбекистан с 1 июня откроет представительства еще в десяти регионах России

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- Светлана Лаптева
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Общее число представительств Республики Узбекистан в Российской Федерации увеличивается до 16, сообщила 10 мая пресс-служба агентства по внешней миграции РУз. С 1 июня представительства страны откроются еще в 10 регионах РФ.

Как сообщает РИА Новости, ранее первый замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов говорил о том, что уже с апреля ведомство планирует расширить количество представительств в России. Он отмечал, что при представительствах будут организованы центры поддержки прав мигрантов. В частности, они будут рассматривать трудовые споры соотечественников с российскими работодателями.

С первого дня лета откроются представительства агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в Воронежской, Тульской, Волгоградской, Нижегородской, Иркутской, Амурской областях, Краснодарском, Пермском, Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе. Известно, что 10 мая главы представительств выехали в российские города, чтобы начать свою работу.

Представительства агентства ранее были открыты в шести городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге. Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.

В начале мая РФ утвердила соглашение с Узбекистаном об отмене обязательной регистрации на 15 дней с даты въезда для граждан этой страны и для россиян, въезжающих в Узбекистан. Исполнение соглашения не повлечет значительного увеличения числа пребывающих и не снизит эффективность надзора в сфере миграции.


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URL: https://www.vb.kg/417837
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