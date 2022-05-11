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В Бишкеке открывается выставка "Тихая жизнь" Руслана Русских

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 12 мая в 16.00 в Российском центре науки и культуры (бул. Эркиндик, 2/1) откроется персональная выставка художника Руслана Русских. Об этом сообщает представительство Россотрудничества.

В экспозицию, получившую название "Тихая жизнь", вошли 30 новых работ живописца. Картины будут доступны для продажи.

"Картины наделены нотками сюрреализма. Они показывают нам моменты, когда душа находится в полном удовлетворении и небытии. Мы не замечаем такие моменты, когда проживаем их, и молим об их спокойствии в шумном ритме жизни", - рассказывает о работах автор.

Приглашаем всех желающих посетить открытие выставки.

Руслан Русских уроженец Бишкека. Учится в Национальной художественной академии Кыргызской Республики им. Т. Садыкова. Живописец пробует себя в различных жанрах, увлекается рок-музыкой и айкидо. В прошлом году в РЦНК проходила выставка художника, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.


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URL: https://www.vb.kg/417838
Теги:
выставка, Россотрудничество, Бишкек
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