Посол КР в Южной Корее побывала на церемонии инаугурации нового президента

Посол Кыргызстана в Южной Кореи Аида Исмаилова приняла участие в церемонии инаугурации нового избранного президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Сообщается, что 10 мая прошла церемония инаугурации избранного президента Республики Корея прошла на площади перед зданием Национальной ассамблеи (парламента) Республики Корея под лозунгом "Снова Республика Корея! Новая страна граждан!".

В мероприятии приняли участие около 41 тысячи человек, в том числе бывшие президенты Республики Корея Мун Чжэ Ин и Пак Кын Хе, почетные гости из Кореи и из-за рубежа, члены Национальной ассамблеи и правительства, главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Сеуле, главы крупных южнокорейских компаний, общественные, политические и культурные деятели, а также простые горожане, получившие особое приглашение.

После церемонии инаугурации для почетных гостей и глав дипломатических миссий и международных организаций был организован официальный прием.