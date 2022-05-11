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Панфиловский район остался без электричества из-за птицы (осторожно фото)

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- Наталья Крайнова
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В Панфиловском районе сегодня, 11 мая, зафиксировано отключение электроэнергии. Как сообщает пресс-служба "Северэлектро", причиной аварийного отключения стала птица, попавшая между проводом и траверсой, что вызвало постоянное замыкание провода и привело к отключению линии электропередачи 10 кВ от подстанции "Панфиловка".

В этой связи без напряжения остались потребители сел Панфиловка и Орто-Арык.

Персонал Панфиловского РЭС с выездом на место провел обход линии. В настоящий момент производятся аварийно-восстановительные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.


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URL: https://www.vb.kg/417843
Теги:
Панфиловский район, Кыргызстан, Северэлектро
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