Геннадий Базаров: Я баловень судьбы!

14 мая народный артист Кыргызской Республики, кинорежиссер Геннадий Базаров будет праздновать 80-летие. vb.kg послушал интервью мастера, которые он давал в разные годы разным изданиям, и подготовил для читателей интересные высказывания Геннадия Садыровича. Режиссер вспоминал свой самый известный фильм "Материнское поле", рассказывал об актерском опыте, рассуждал о современном состоянии отечественного кыргызского кино и миссии искусства.

О "Материнском поле"

- Мне было 23 года. Я заканчивал ВГИК и мне нужно было снимать дипломную работу. Приехал во Фрунзе. Сам Чингиз Торекулович мне тогда предложил: "Сними "Материнское поле!". Это было так неожиданно. Помню, сказал: "Чингиз Торекулович", я же большое кино еще не снимал! Я дипломник, вчерашний студент". А тогда спектакли по "Материнскому полю" уже по всему Союзу ставились. Брать такое известное произведение опасно, вдруг не то снимешь, не оправдаешь ожиданий?! Но Айтматов сказал: "Я видел твои курсовые работы "Молитву" и "Паузу". Верю в тебя, Гена! У меня только одна просьба. Пусть Толгонай сыграет Бакен Кыдыкеева".

И мы начали работать. Оператором был Валерий Виленский, тоже дипломник. Художником-постановщиком Казбек Джусупов, тоже дипломник. Про нас на киностудии говорили: "Детский сад идет!". А мы, понимая всю возложенную на нас ответственность, рванули. Кстати, нам очень помогли актеры: Кыдыкеева, Джумадылов, Джангорозова. Пока были кинопробы я хорохорился, играл в режиссера. На Алиман у меня около тридцати девушек пробовались. А потом наступил момент, когда надо было снимать. Я вышел на съемочную площадку, на меня смотрели все члены группы, нужно было что-то делать, говорить… И я растерялся. Бакен-эже это заметила. Отвела меня в сторону и сказала: "Сынок, не теряйся, не смотри на нас! Ты - режиссер, ты – главный! Привыкай к этому! Говори, что нам делать и мы будем выполнять". Чингиз Торекулович тоже приезжал на съемки. Но он был очень тактичен, не говорил, что ему нравится или не нравится, не просил показать материал. Посмотрел потом уже готовый фильм.

О современном кыргызском кино

- После нашего поколения пришли Актан Арым Кубат, Эрнест Абдыжапаров, Артык Суюндуков. Есть талантливые режиссеры, грех жаловаться. Но они не снимают, потому что нет средств. Раньше плановое было хозяйство, "Кыргызфильму" выделялись необходимые средства. В производстве было 2-3 фильма, еще 2 фильма находились на стадии подготовительного периода. Это был конвейер. И на нем вырастали молодые операторы, режиссеры, звукооператоры, монтажеры. Но Советский Союз развалился и производство остановилось. Нас тогда вывели за штат, мы оказались официально безработными. А сейчас появилась другая категория – режиссеров-дилетантов, самоучек, снимающих однодневки: комедии, боевики. Но этим людям надо учиться, надо поступать во ВГИК. У нас, насколько мне известно, есть договоренность с Россией. Нам ежегодно выделяются бюджетные места. Но никто этим вопросом не занимается. Казахи же каждый год посылают молодежь учиться на операторский, режиссерский факультеты.

О "Приюте для совершеннолетних"

- Этот сценарий я, наверное, года три пробивал. Назывался он "Приступ". Но мне все время говорили: "Слушайте, кроме алкоголиков что ли нет других тем?! Снимайте про хлопкоробов, механизаторов, чабанов. Есть много благородных профессий. Что вы зациклились на алкоголиках?". Я пытался объяснять: "Это не про алкоголиков история. Это драма про врача-нарколога". Сценарий писался специально для выдающегося актера Советбека Джумадылова. И только благодаря Лигачеву, и указу о борьбе с пьянством, удалось запустить картину. Получалось, что я снимаю на злобу дня.

О воспитательной миссии искусства

- Недавно один депутат выступил с предложением не показывать плохое и не писать об этом. Это, мол, портит молодежь, наше подрастающее поколение. По-моему, очень наивное выступление. Плохое надо показывать! Вот говорят, чтобы сор из избы не выносили. А сор надо вынести, вымести из избы, чтобы в избе этой чисто было. В кого мы превращаемся? В манкуртов? Куда катимся? В святом писании очень интересная фраза есть: Каждый человек должен думать о себе немножечко хуже, чем он есть на самом деле.

У искусства есть благородная миссия – воспитательная. Мы должны воспитывать зрителя, поднимать его до уровня высокой поэзии, классической музыки, профессионального кино и театра.

О мечте стать кинооператором

- Я же когда-то собирался стать оператором. Кстати, если бы стал, сейчас не сидел бы без работы. Операторы всегда востребованы. Но… я волею судьбы стал режиссером. Во ВГИКе в приемной комиссии посмотрели мои документы, фотографии (я же фотографией занимался!), рисунки, рассказы, раскадровки. Сказали: "Иди лучше на режиссерский!". И я как-то неожиданно легко поступил.

О ностальгии

- Я не сентиментальный человек. Прошлого не вернешь, какой смысл ностальгировать? Зато я с удовольствием смотрю старые фильмы. Но такого рода ностальгия есть, наверное, у всех людей.

О везении

- Я баловень судьбы. Мне вообще везло в жизни, мне всегда благоволили и во ВГИКе мои мастера во время учебы, и сокурсники. У нас был объединенный актерско-режиссерский курс, и я ощущал какой-то особое, трогательное к себе отношение. А потом в моей жизни появился Чингиз Торекулович. Его я считаю своим крестным отцом, человеком, который благословил меня.

Про актерский опыт

- Я, как актер один раз снимался в эпизоде с Суйменкулом Чокморовым в фильме у Толомуша Океева. Интересный был случай. По сценарию, мы вдвоем попадаем в вытрезвитель. И пока меня там раздевали и укладывали, я горланил песню: "Не надо печалиться, вся жизнь впереди". После того, как фильм вышел на экран, позвонил отец и сказал: "Мне стыдно за тебя, сынок...". "Что случилось?" - спрашиваю. А он: "Я на улицу не могу выйти. Аксакалы говорят: "Твой сын с Чокморовым напился и в вытрезвитель попал...". Оказывается, весь айыл только об этом и говорил. Я потом просил Суйменкула позвонить отцу и объяснить, что на самом деле это был просто киноэпизод. Отец не поверил. Пришлось самому Окееву звонить отцу и успокаивать.