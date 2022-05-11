Погода
$ 82.60 - 83.60
€ 85.26 - 86.26

В Казахстане опровергли слухи о планах выхода республики из ЕАЭС

319  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Информация о планах Казахстана выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил сегодня, 11 мая, казахстанский портал StopFake, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверной информацией.

"В Telegram распространяют сообщения о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в "нерешенных разногласиях Казахстана и России". Это неправда", - говорится в сообщении.

Указано, что эти утверждения также опровергли в МИД и Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

"Отметим, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно. На официальных порталах и в СМИ сообщений о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет", - отмечается в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417846
Теги:
Казахстан, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  