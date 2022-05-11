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Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды озеро возрастом 34 млн лет

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- Наталья Крайнова
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Ученые с помощью исследования поверхности Антарктиды специальными георадарами выяснили, что подо льдами материка имеется немалое по размерам озеро.

О своем открытии исследователи рассказали в журнале Geology. В опубликованной статье сообщается, что длина водоема насчитывает около 50 км, ширина – 15 км, а глубина – около 200 м.

Кроме того, на дне озера есть 300-метровый слой ила, который, вероятно, хранит запись всей истории Восточно-Антарктического ледникового щита. Если ученые доберутся до образцов донных отложений, то откроют так называемую машину времени, которая расскажет о состоянии материка до масштабного покрытия льдами.

Отмечается, что находка была не случайной. Ученые подозревали, что подо льдами может скрываться вода, но не знали, где именно.


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URL: https://www.vb.kg/417847
Теги:
вода, климат
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