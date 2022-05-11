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"Общественная комиссия внесет ясность по вопросу трагедии в Дача-Су"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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"Крайне важно, чтобы все знаковые события Кыргызстана имели предельную четкость, откровенность и открытость". Так прокомментировал создание общественной комиссии по изучению причин и условий авиапроисшествия с Боинг-747 в селе Дача-Су в 2017 году руководитель Института социально-политических исследований "Элчи" политолог Денис Бердаков.

"Трагедия Дача-Су была одной из самых тяжелых, черных страниц нашей истории, в которой были и ошибки пилотов, и большие проблемы по вопросу того, кто дал разрешение на заселение людей в той местности, где нельзя этого делать. Чей был груз? Как распределялась помощь пострадавшим? На эти и другие темы позже публиковались резонансные статьи, много писали о том, что были нарушения по распределению помощи, и так далее, но окончательного заключения до сих пор не было", - говорит эксперт.

Поэтому, как отметил политолог, правильно то, что создается общественная комиссия, которая проведет независимое и всестороннее изучение причин и условий авиационной катастрофы.

"Мы видим, что в эту комиссию привлекается широкий круг расследователей, не чиновников, а общественных деятелей и правозащитников. Очень важно для нашей страны то, что они будут рассматривать этот вопрос в комплексе и попытаются убрать все неясности и неточности", - сказал Денис Бердаков.

Как считает эксперт, это говорит о том, что власть готова открыто смотреть на проблемные страницы истории и распутывать огромный клубок нарушений, коррупционных связей, недоработанностей со стороны негосударственных органов и просто отдельных людей.

"Пускай и постфактум, но создание такой комиссии очень важно, потому что должна быть найдена истина и наказаны по самым разным направлениям те, кто способствовал этой трагедии, и те, кто не предпринял достаточно усилий, чтобы она не случилась, и те, кто недостаточно качественно реагировал на то, что случилось уже после трагедии. Тем самым повысится доверие народа к власти.

Как мы видим, действующая власть пытается максимально вытаскивать на свет общественности все те проблемы, которые многие годы пытались замести под стол: начиная от Кумтора и заканчивая трагедией Дача-Су. И создание именно общественной комиссии по Дача-Су – это очевидно правильный шаг", - заключил руководитель Института социально-политических исследований "Элчи".


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URL: https://www.vb.kg/417850
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, крушение, расследование
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