Делегация СИН навестила ветеранов

Отдавая дань уважения участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и старожилам уголовно-исполнительной системы нашей республики, делегация Службы исполнения наказаний накануне Дня Победы навестила ветеранов.

Председатель СИН, генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, и глава Совета ветеранов ведомства, полковник в/с Алибай Нишанбаев, а также сотрудники Управления воспитательной, социальной и психологической работы СИН побывали дома у труженицы тыла Раи Осмоновой, участницы ВОВ Надежды Матраимовой, поздравили с 85-летием Валентина Сальникова. Им были вручены медали "Кадыр" и "Ардагер", цветы победы и весомые продуктовые наборы.