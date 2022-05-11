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Делегация СИН навестила ветеранов

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- Айжан Мамбеталиева
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Отдавая дань уважения участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и старожилам уголовно-исполнительной системы нашей республики, делегация Службы исполнения наказаний накануне Дня Победы навестила ветеранов.

Председатель СИН, генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, и глава Совета ветеранов ведомства, полковник в/с Алибай Нишанбаев, а также сотрудники Управления воспитательной, социальной и психологической работы СИН побывали дома у труженицы тыла Раи Осмоновой, участницы ВОВ Надежды Матраимовой, поздравили с 85-летием Валентина Сальникова. Им были вручены медали "Кадыр" и "Ардагер", цветы победы и весомые продуктовые наборы.


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URL: https://www.vb.kg/417851
Теги:
ветераны, ВОВ, ГСИН
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