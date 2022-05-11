В Китае придумали умные подгузники для анализа мочи

Китайские ученые разработали гибкие датчики для анализа мочи и встроили их в подгузники, пишет Science Daily.

Устройство по блютузу передает в лабораторию данные об обнаруженных биомаркерах: ионах калия и натрия, перекиси водорода, мочевой кислоте и глюкозе. Это помогает выявить заболевания у младенцев, маломобильных и пожилых людей.

Гибкий датчик размером с небольшую монету. Эксперименты показали, что он так же точен, как и коммерческие анализы мочи,

Устройство поможет проводить лабораторные исследования быстро и безболезненно, не отходя от детской кроватки или постели пациента - до изобретения китайских ученых это было невозможно.