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В Китае придумали умные подгузники для анализа мочи

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- Канат Кожоев
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Китайские ученые разработали гибкие датчики для анализа мочи и встроили их в подгузники, пишет Science Daily.

Устройство по блютузу передает в лабораторию данные об обнаруженных биомаркерах: ионах калия и натрия, перекиси водорода, мочевой кислоте и глюкозе. Это помогает выявить заболевания у младенцев, маломобильных и пожилых людей.

Гибкий датчик размером с небольшую монету. Эксперименты показали, что он так же точен, как и коммерческие анализы мочи,

Устройство поможет проводить лабораторные исследования быстро и безболезненно, не отходя от детской кроватки или постели пациента - до изобретения китайских ученых это было невозможно.


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URL: https://www.vb.kg/417853
Теги:
Китай, здоровье, мировые новости
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