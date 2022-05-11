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Казахстан передаст военное имущество Кыргызстану

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Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов рассказал, какую военную помощь окажет Казахстан Кыргызстану, передает Tengrinews.kz.

Депутаты обсуждали проект закона "О ратификации cоглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона".

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов рассказал, что соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года.

"Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики. Кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств - участников СНГ", - рассказал Камалетдинов.

Он добавил, что оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности вооруженных сил Кыргызстана по отражению этих угроз и укреплению безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/417854
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, военное сотрудничество
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