Погода
$ 82.60 - 83.60
€ 85.26 - 86.26

Топ модель из Кыргызстана Саадат Асылбекова готовится к работе в Европе

216  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Саадат Асылбекова, обладательница национального титула "Топ модель Кыргызстана", начала сотрудничество с новым модельным агентством, сообщает пресс-служба дирекции национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан".

Сообщается. что Саадат Асылбекова вошла в Топ-15 конкурса Top Model of the World 2022 и получила предложение на сотрудничество с модельным агентством Renessans. Агентство базируется в Москве и считается одним из лидирующих на евразийском континенте.

Агентство сотрудничает с ведущими международными модельными агентствами: Elite, Women, IMG, Donna, Dolls, AVE, Esee, MMG, Monster, Blow и по всему миру. В штате агентства Renessans также числится Бегимай Карыбекова с 2016 года.

Саадат Асылбекова представит агентство в Европе. В конце апреля кыргызстанка полетела в Москву и прошла собеседование в агентстве. В Москве у Саадат состоялись первые модельные фотосессии с именитыми Московскими фотографами и дизайнерами, которые продлились более одной недели.

На сегодняшний день Асылбекова вернулась на родину и готовит документы по переезду в Европу.

По условиям контракта с дирекцией национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" Саадат на протяжении одного года, до официальной передачи титула следующей преемнице, остается в составе дирекции Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан". Ей предстоит принимать участие в благотворительных и социально значимых мероприятиях в стране и за её пределами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417856
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  