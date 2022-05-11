Топ модель из Кыргызстана Саадат Асылбекова готовится к работе в Европе

Саадат Асылбекова, обладательница национального титула "Топ модель Кыргызстана", начала сотрудничество с новым модельным агентством, сообщает пресс-служба дирекции национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан".

Сообщается. что Саадат Асылбекова вошла в Топ-15 конкурса Top Model of the World 2022 и получила предложение на сотрудничество с модельным агентством Renessans. Агентство базируется в Москве и считается одним из лидирующих на евразийском континенте.

Агентство сотрудничает с ведущими международными модельными агентствами: Elite, Women, IMG, Donna, Dolls, AVE, Esee, MMG, Monster, Blow и по всему миру. В штате агентства Renessans также числится Бегимай Карыбекова с 2016 года.

Саадат Асылбекова представит агентство в Европе. В конце апреля кыргызстанка полетела в Москву и прошла собеседование в агентстве. В Москве у Саадат состоялись первые модельные фотосессии с именитыми Московскими фотографами и дизайнерами, которые продлились более одной недели.

На сегодняшний день Асылбекова вернулась на родину и готовит документы по переезду в Европу.

По условиям контракта с дирекцией национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" Саадат на протяжении одного года, до официальной передачи титула следующей преемнице, остается в составе дирекции Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан". Ей предстоит принимать участие в благотворительных и социально значимых мероприятиях в стране и за её пределами.