Погода
$ 82.60 - 83.60
€ 85.26 - 86.26

Кыргызстан и ЕБРР договариваются о расширении совместных проектов

212  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10 мая состоялась встреча министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президентом ЕБРР Аленом Пиллу и рядом руководителей региональных представительств ЕБРР. Как сообщает пресс-служба Минэкономики встреча прошла на площадке Ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

В ходе встречи были обсуждены текущий портфель Банка и вопросы макроэкономической ситуации в связи с влиянием конфликта на Украине, вопросы по обеспечению продовольственной безопасности, а также по реализации проектов в сфере энергетики.

Также были достигнуты договоренности о продвижении совместных проектов в сфере электронной коммерции, железнодорожной инфраструктуры, ирригации, поддержки малого и среднего предпринимательства и зеленой трансформации.

Кроме того, министр Амангельдиев провел двусторонние встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Томасом Эстросом, с главой делегации Республики Молдовы министром экономики Серджиу Гайбу, директором по инфраструктуре в Центральной Азии и Монголии ЕБРР Катериной Мирошник, директором по энергетике Евразии, Ближнего Востока и Африки, Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Аидой Ситдиковой.

В ходе встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Томасом Эстросом были обсуждены вопросы расширения портфеля совместных проектов и возможность открытия регионального представительства банка в Центральной Азии в Бишкек.

Стороны договорились о дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества, разработки и реализации новых совместных проектов.

Также планируются отдельные встречи с делегацией Турции во главе с министром казначейства и финансов Турции Нуреддином Небати, делегацией Венгрии во главе с министром финансов Венгрии Михайем Варга, и другими руководителями официальных делегаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417858
Теги:
ЕБРР, Министерство финансов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  