Кыргызстан и ЕБРР договариваются о расширении совместных проектов

10 мая состоялась встреча министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президентом ЕБРР Аленом Пиллу и рядом руководителей региональных представительств ЕБРР. Как сообщает пресс-служба Минэкономики встреча прошла на площадке Ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

В ходе встречи были обсуждены текущий портфель Банка и вопросы макроэкономической ситуации в связи с влиянием конфликта на Украине, вопросы по обеспечению продовольственной безопасности, а также по реализации проектов в сфере энергетики.

Также были достигнуты договоренности о продвижении совместных проектов в сфере электронной коммерции, железнодорожной инфраструктуры, ирригации, поддержки малого и среднего предпринимательства и зеленой трансформации.

Кроме того, министр Амангельдиев провел двусторонние встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Томасом Эстросом, с главой делегации Республики Молдовы министром экономики Серджиу Гайбу, директором по инфраструктуре в Центральной Азии и Монголии ЕБРР Катериной Мирошник, директором по энергетике Евразии, Ближнего Востока и Африки, Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Аидой Ситдиковой.

В ходе встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Томасом Эстросом были обсуждены вопросы расширения портфеля совместных проектов и возможность открытия регионального представительства банка в Центральной Азии в Бишкек.

Стороны договорились о дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества, разработки и реализации новых совместных проектов.

Также планируются отдельные встречи с делегацией Турции во главе с министром казначейства и финансов Турции Нуреддином Небати, делегацией Венгрии во главе с министром финансов Венгрии Михайем Варга, и другими руководителями официальных делегаций.