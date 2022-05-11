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Apple больше не будет выпускать iPod

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- Канат Кожоев
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Компания Apple приняла решение закончить выпуск новых копий iPod Touch. Последняя сохранившаяся модель музыкального плеера датируется 2019 годом и новые версии не будут выпускаться. Устройство фактически потеряло смысл своего существования в 2007 году, когда Apple выпустила iPhone, смартфон, который также был музыкальным плеером. Но в итоге iPod продержался еще 15 лет, пишет Frant.me.

Музыкальный проигрыватель построен на жестком диске емкостью 5 ГБ. Он может вместить коллекцию в 1000 песен.

В 2001 году оригинальный плеер произвел революцию в музыкальной индустрии. Его разработал инженер Тони Фаделл. Простой белый внешний вид устройства возник благодаря дизайнеру Джонатану Айву.


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URL: https://www.vb.kg/417859
Теги:
технологии, мировые новости
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