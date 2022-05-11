Погода
$ 82.60 - 83.60
€ 85.26 - 86.26

Продолжается уголовное дело в отношении экс-министра Госимущества

304  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане продолжается уголовное дело в отношении экс-министра Государственного имущества Турсуна Турдумамбетова и бывшего начальника отдела контроля и аудита контрольно-правового управления Госимущества Болсунбека Казакова. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Сообщается, что 23 июня 2017 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.303 ("Нарушение правил пользования автомобильными дорогами и их охраны") УК КР, в отношении экс-министра Государственного имущества КР Т.Т.О. и бывшего начальника отдела контроля и аудита контрольно-правового управления Госимущества КР К.Б.К. и других ответственных лиц по факту коррупции в ОАО "Кадамжайский Сурьмяной Комбинат".

Так, 12 декабря 2021 года уголовное дело было переквалифицировано на ст.336 ("Коррупция") УК КР.

В настоящее время проводится расследование по данному факту для принятия процессуального решения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417863
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  