Продолжается уголовное дело в отношении экс-министра Госимущества

В Кыргызстане продолжается уголовное дело в отношении экс-министра Государственного имущества Турсуна Турдумамбетова и бывшего начальника отдела контроля и аудита контрольно-правового управления Госимущества Болсунбека Казакова. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Сообщается, что 23 июня 2017 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.303 ("Нарушение правил пользования автомобильными дорогами и их охраны") УК КР, в отношении экс-министра Государственного имущества КР Т.Т.О. и бывшего начальника отдела контроля и аудита контрольно-правового управления Госимущества КР К.Б.К. и других ответственных лиц по факту коррупции в ОАО "Кадамжайский Сурьмяной Комбинат".

Так, 12 декабря 2021 года уголовное дело было переквалифицировано на ст.336 ("Коррупция") УК КР.

В настоящее время проводится расследование по данному факту для принятия процессуального решения.