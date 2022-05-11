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Психолог рассказала, какое количество дней необходимо для отдыха

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- Айжан Мамбеталиева
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Кандидат психологических наук Светлана Колосова назвала, сколько дней необходимо для настоящего отдыха. Ее слова передает радио Sputnik.

Специалист считает, что психологическое напряжение невозможно сбросить за несколько дней. По ее словам, основная причина желания отдохнуть - это психологические нагрузки. На человека влияет большой объем рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически.

"Чтобы точно отдохнуть, нужно как минимум от десяти дней до двух недель. Но тут важно менять род деятельности во время отдыха. Если просто лежать на пляже, то полноценный отдых займет три недели. А если при этом нарисовать картину с этим пляжем, то отдохнуть получится в два раза быстрее", - говорит специалист.

Она пояснила, что в таком случае переключаются активные полушария мозга, и смена деятельности полезна.


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URL: https://www.vb.kg/417864
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