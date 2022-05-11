Для заключенных исправительных колоний провели спортивные мероприятия

Для заключенных исправительных заведений проводятся спортивные мероприятия. Об этом сообщает СИН.

Отмечается, что летом прошлого года президент страны Садыр Жапаров подписал Указ о реализации Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитания личности на 2021-2026 годы, впоследствии утвержденной кабинетом министров КР.

Для исполнения стратегически важной госпрограммы Управлением воспитательной, социальной и психологической работы Службы исполнения наказаний МЮ КР разработан и успешно реализуется обширный план мероприятий. В частности, на футбольном поле исправительной колонии №1 в селе Молдовановка состоялся турнир, в котором приняли участие сотрудники СИН.

Помимо этого, культурно-спортивные мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и физическое воспитание осужденных, прошли в женской колонии №2 в селе Степное, и №14 в селе Вознесеновка. Кстати, в столовой этого учреждения для воспитанников был также дан праздничный обед.