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Астанчанин спас малышку, висевшую на карнизе восьмого этажа

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице Казахстана мужчина спас трехлетнюю девочку, которая висела на карнизе 8-го этажа. На место вызова направились подразделения ДЧС Нур-Султана в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.

К моменту прибытия было установлено, что ребенка спас мужчина, проживающий этажом ниже.

Девочка 2019 года рождения в этот момент находилась дома с родителями. Однако в эту самую секунду рядом с малышкой никого не оказалось. К счастью, 37-летний Сабит Шонтакбаев, проживающий на седьмом этаже, увидев висящего и плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, буквально в считанные секунды поймал девочку и спас ей жизнь.

За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде.

Источник: newtimes.kz


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URL: https://www.vb.kg/417866
Теги:
Казахстан, герой
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