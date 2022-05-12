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Гульзат Маймерова: Помогите педиатрам, а значит - детям

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- Нина Ничипорова
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Правительство выделило 21 миллион сомов на приобретение оборудования для проведения исследований на совместимость органов при трансплантации. Пока же приходится это делать в Турции. А это лишние траты - стоимость процедуры доходит до полутора тысяч долларов, да и времени уходит немало. Детей же, нуждающихся в пересадке почки, немало, вот наши детские трансплантологи и провели самостоятельно несколько операций.

С этой хорошей новости началось интервью нашему изданию директора Национального центра охраны материнства и детства, доктора медицинских наук Гульзат МАЙМЕРОВОЙ о проблемах здоровья подрастающего поколения.

Гульзат Шаршенбековна, как вы в целом оцениваете здоровье нынешнего поколения? Отличается ли оно в лучшую сторону, например, от поколения 90–х, чье детство пришлось на время дефицита и социальных потрясений?

- Нужно иметь в виду, что именно дети 90–х сейчас становятся родителями, так что ждать повышения качества здоровья не стоит. В 2019 году мы проводили исследование, которое касалось подростков от 11 до 15 лет, и выявили факторы, которые негативно сказываются на их здоровье. В частности, многие проблемы начинаются из–за неправильного и недостаточного питания. Казалось бы, в нашей стране много овощей, фруктов, но детям чаще покупают колу, чизбургеры. Поэтому, кроме неврологических, очень много ребят с аллергическими заболеваниями, эндокринными, с железодефицитной анемией. Другая негативная тенденция - проблемы со зрением. Практически 80 процентов выпускников школ в той или иной степени страдают близорукостью.

В придачу немногие занимаются спортом, даже уроки физкультуры не посещают. В основном сидят за компьютером, общаются с телефоном, мало ходят пешком. В итоге имеют избыточную массу тела. Сегодня проблема ожирения - одна из главных у педиатров, потому что связана с другими грозными болезнями, прежде всего с диабетом и сердечно–сосудистыми заболеваниями.

А мы видим, что инфаркт миокарда и инсульт молодеют, и это связано с распространением ожирения. Поэтому нам нужна очень серьезная программа по оздоровлению подростков, в том числе по школьному питанию. Например, в Латвии обратили внимание на то, что дети употребляют огромное количество газированных напитков. И после обсуждения этой проблемы в парламенте ситуация кардинально изменилась. Убрали из школьных буфетов все напитки, содержащие сахар, заметно увеличилось в населенных пунктах количество спортплощадок и спортсооружений. Мы также намерены обсудить вместе с нашими парламентариями результаты национального исследования здоровья подростков, которое наш центр намерен провести в этом году при поддержке министерств здравоохранения и образования. Акцент будет сделан на то, как сами подростки относятся к своему здоровью. Такие исследования проводятся во всем мире.

Пока же у нас хорошо поставлен контроль за здоровьем новорожденных, детей от пяти до десяти лет. А подростковый период, по сути, выпал из поля зрения. И если в ЦСМ в городах еще имеются подростковые кабинеты, то на периферии их нет. А у 11–17–летних много проблем, которые они не могут самостоятельно решить, о которых зачастую не говорят друг другу, родителям. Наши дети эмоционально не устойчивые. Им не с кем откровенно поговорить. Не хватает психологов, которые могли бы профессионально помочь. Это большая проблема.

Как сейчас налажено взаимодействие медиков и школы?

- Школы и детсады прикреплены к ЦСМ, врачи которых в определенное время приходят, проводят медосмотры. Но стоматологов в большинстве школ и детсадов нет. Однако справедливости ради надо отметить, что школьной медициной занялись сейчас вплотную. Специалисты Минздрава съездили в Россию, Казахстан, посмотрели на систему школьного медобслуживания. Хотя, на мой взгляд, надо сделать большой акцент на профилактике и укреплять медкабинеты в школах.

Но, насколько известно, сейчас даже в городах ощущается острый дефицит детских врачей разных специальностей...

- Кадров в службе педиатрии однозначно не хватает, поскольку их выпускают значительно меньше, чем требуется. На мой взгляд, надо менять и систему подготовки специалистов. Молодые врачи приходят плохо подготовленными, не знают порой ни дозировки лекарств, не владеют новыми методами диагностики, лечения. Качество обучения упало в разы по сравнению даже с началом 2000–х годов. Например, есть случаи развития ДЦП у ребенка, родившегося с желтухой, из– за того, что ему не оказали вовремя квалифицированную помощь. Поэтому наш министр прав, поднимая очень серьезный вопрос о качестве подготовки врачей и сокращении количества медвузов. Но однозначно надо увеличивать прием на педиатрический факультет нашей медакадемии. И пандемия это явственно показала. Очень нужны сейчас, например, детские неврологи. В нашем отделении неврологии много постковидных детей. Увеличилось количество ребятишек с врожденными патологиями, генетическими заболеваниями, с ДЦП.

Почему?

- Причин много. Одна из основных, как я уже сказала, состояние здоровья матери. Увеличился и возраст рожениц. Когда родителям далеко за тридцать, риск рождения малыша с патологией возрастает. И наоборот, сейчас рожают девочки–подростки. Таких молодых мам, конечно, немного. Но риск, что у них могут родиться нездоровые детки, тоже высокий.

Другая актуальная проблема в безответственном отношении женщины к своему здоровью и здоровью ребенка. Например, особенностью нашего времени является то, что больше стало появляться детей с врожденной гидроцефалией - водянкой головного мозга. Ученые утверждают, что это плата за цивилизацию. Не стоит женщинам, планирующим рождение ребенка, подолгу сидеть за компьютером и рядом с работающим принтером.

В стране необходимо отладить четкую систему диагностики внутриутробных заболеваний плода, более активно заниматься ранней реабилитацией новорожденных после осложнений, развивать генетическую службу, потому что большая часть причин инвалидности связана с генетикой. И еще, как мы заметили, многие родители чрезмерно заботятся о своих детях и непреднамеренно ломают им психику. А работа организма, тем более неокрепшего, сильно зависит от психоэмоционального состояния. И дети могут болеть только потому, что они истощены морально и, как следствие, физически.

В чем сильные и слабые стороны кыргызской педиатрической службы?

- У кыргызских педиатров есть желание профессионально работать. У нас немало опытных докторов. Некоторых, в частности трансплантологов, приглашали работать в России, Турции. Но они отказались, посчитав главным для себя лечить наших детей. Однако таким специалистам, педиатрической службе вообще остро не хватает современного оборудования.

Есть еще одна, можно сказать, проблема: родители перестают слушать и слышать врачей. Причем это больше характерно, как мы заметили, для отцов. Чуть что, они начинают оскорблять, угрожать врачам, а некоторые бросаются на них с кулаками, своими придирками готовы, как говорится, вытрясти всю душу из врача. Когда же начинаешь разбираться в конфликте, то прав–то почти всегда бывает врач. И большинство таких папаш признают, мол, были под влиянием отрицательных эмоций.

Причем многие родители, минуя ЦСМ, привозят к нам ребенка, которому может оказать помощь педиатр в поликлинике. Центр же перегружен, он создавался для оказания специализированной помощи ребятишкам с тяжелыми патологиями. Но и отказать в приеме мы не можем, поскольку не хотим, чтобы ребенка возили от одного врача к другому. Надеемся, что этот безудержный поток пациентов в национальные центры Минздрав наконец остановит. Раньше, например, мы принимали больных только по направлению врача ЦСМ. И эту практику надо возобновить.


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URL: https://www.vb.kg/417867
Теги:
дети, Кыргызстан, больница
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